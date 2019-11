acmilan - La storia della settimana: "Gullit, la forza della natura" di Mirko

Sono cresciuto in una famiglia di milanisti. L'idolo di mio papà è sempre stato Rivera e mi ha portato a San Siro fin da piccolo nei primi anni ‘80. Mi ricordo i primi idoli, il Barone in panchina, in campo i giovani Tassotti, Baresi, Battistini e il grande Di Bartolomei. Poi Hateley e Wilkins. Ma la cosa che non dimenticherò mai è la prima volta che ho visto Gullit esultare a due passi da me - allora al primo anello c'era la cancellata dietro la porta e si stava in piedi - dopo il suo primo gol ad agosto contro il Parma in Coppa Italia. Rimasi impressionato, era una forza della natura: chiedere a Francini del Napoli che se lo trascinò dal centrocampo fino in porta attaccato alla sua maglia...

di Mirko Garzone