acmilan - La storia della settimana: l'amore per il club e Maldini

Il mio amore per il Milan ha inizio fino a quando ero piccola, quando mio padre mi ha avvicinato subito a questi colori e a questa grande passione. Iniziando a vedere le partite il mio magnifico numero 3, Paolo Maldini, ha completato l'opera, facendomi perdere la testa per lui e per i colori rossoneri.

Il 24 maggio 2009, grazie a mio padre, ho coronato due sogni in uno: vedere per la prima volta il Milan a San Siro e vedere l'ultima partita del mio capitano nel tempio del calcio. È stata un'emozione indescrivibile. Per finire, nel 2017, ho esaudito il più grande desiderio: quello di abbracciare il mio capitano facendo 2000 km in soli due giorni.

Grazie al mio Milan ho imparato che i sogni, se si vuole, si possono sempre realizzare. Basta crederci.

di Cristina Sirena