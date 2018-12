acmilan - Maldini su Liverpool-Milan: "Un onore fare parte di questa partita, sfide contro i Reds sempre state battaglie"

Il Milan Glorie sfiderà ad Anfield in una partita benefica le leggende del Liverpool il 23 marzo 2019. Dell'incontro ha parlato Paolo Maldini, capitano delle glorie rossonere: "È un vero onore far parte di questa grande partita. Le sfide contro il Liverpool sono sempre state battaglie combattute fino all'ultimo minuto. È bello avere la possibilità di rivivere questi momenti in uno stadio così speciale. Speriamo che Anfield, con la sua atmosfera unica, sia tutto esaurito. Per tutti i membri del Milan Glorie è estremamente importante, anche grazie a questo evento, sostenere i progetti di beneficenza della Fondazione Liverpool FC e di Fondazione Milan".