acmilan - Milan Femminile, rimpianto rossonero: la Florentia strappa un punto

Dopo aver battuto Tavagnacco, Hellas Verona e Juventus, si ferma al "Del Buffa" di Figline Valdarno contro la Florentia il Milan di Carolina Morace. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca alle nostre ragazze, specie per le numerose occasioni da gol avute dopo il momentaneo vantaggio di Valentina Bergamaschi. È proprio la numero sette rossonera la nota lieta del pomeriggio toscano. Il primo gol con la maglia del Milan, infatti, è arrivato al compimento di un'ottima prestazione individuale. Con questo risultato le nostre ragazze restano in vetta alla classifica, con un solo punto di vantaggio sulla Juventus.

Carolina Morace sceglie capitan Manieri dal primo minuto al posto di Mendes. È l'unica novità di un avvio che si presenta molto ostico per le rossonere. La Florentia, infatti, è aggressiva fin dai primi minuti, impedendo il gioco armonioso e di qualità delle nostre ragazze. L'unica occasione da gol arriva al 42', quando Valentina Giacinti si presenta sola contro Marchitelli ma calcia a lato. Nella ripresa i ritmi si alzano, e al 67' arriva il vantaggio rossonero: Sabatino salta la diretta concorrente e lascia partire un cross che trova a centro area la deviazione vincente di Bergamaschi. L'episodio galvanizza le rossonere, che sfiorano in due occasioni il raddoppio: la prima (78') col diagonale di Sabatino su cui Marchitelli si supera; tre minuti più tardi (81') è ancora l'estremo difensore di casa a negare la gioia della doppietta personale a Bergamaschi, che di testa sfiora il 2-0. Gol sbagliato, gol subito. Legge non scritta del calcio che va in scena all'84', quando la sassata di Rinaldi, da posizione defilata, sbatte sul palo e termina in rete. L'ultima chance è comunque per il Milan, con Giugliano che da pochi passi si divora il colpo da tre punti.

IL TABELLINO

FLORENTIA-MILAN 1-1

FLORENTIA (4-3-3): Marchitelli; Filangeri, Dongus, Tona, Rodella; Vicchiarello, Domenichetti, Roche; Gnisci, Rinaldi, Zazzera. A disp. Leoni, Campagni, Hilay, Toomey, Lotti, Ferrandi, Nencioni. All. Carobbi.

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Heroum, Fusetti, Manieri, Tucceri; Alborghetti, Moreno, Carissimi; Giugliano; Sabatino, Giacinti. A disp.: Ceasar, Mendes, Zigic, Bergamaschi, Cacciamali, Coda. All.: Morace.

Arbitro: Paolucci di Lanciano.

Gol: 23'st Bergamaschi (M), 39'st Rinaldi (F).