acmilan - Nizza-Milan 1-1, il report del match

Pareggio in rimonta per i rossoneri grazie al primo gol dell'attaccante francese. Si chiude con un pareggio la prima tappa del $ACM Fan Token European Summer Tour 2021. Al Riviera di Nizza il Milan rimonta il vantaggio iniziale dei padroni di casa con il primo gol in rossonero di Oliver Giroud: la sfida termina sull'1-1, risultato giusto che attesta il buon livello della preparazione dei ragazzi di Stefano Pioli, che hanno tenuto bene il campo contro una squadra ben più avanti nel lavoro e attesa il prossimo fine settimana dal debutto in Ligue 1.

Dopo un primo tempo dalle poche emozioni, la ripresa ha visto entrambe le squadre crescere come rendimento e condizione: del Milan è piaciuta in particolare la reazione al momentaneo vantaggio avversario, grazie al rigore firmato da Gouiri. Oltre all'impatto immediato di Giroud, in rete al primo pallone toccato con un bel colpo di testa su calcio piazzato, da segnalare anche il debutto in rossonero di Mike Maignan, in campo per i primi 45'. Adesso per i rossoneri una settimana con due appuntamenti prestigiosi: mercoledì sera a Valencia per il Trofeo Naranja e domenica pomeriggio in Austria, a Klagenfurt, contro il Real Madrid.