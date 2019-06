acmilan - Oggi al via la Milan Cup 2019 con 800 bambini

Circa ottocento bambini di quarantotto Scuole Calcio Milan di tutta Italia, questa sera, sfileranno sotto gli occhi delle proprie famiglie all'Ippodromo SNAI di San Siro, suggestiva location nel cuore della Milano sportiva in cui si svolgerà la cerimonia di apertura della Milan Cup 2019 by Banco BPM e PUMA.

L'evento, che si concluderà domenica 16 giugno, rappresenta la festa di fine stagione delle Scuole Calcio e Centri Tecnici rossoneri con un torneo dedicato alle categorie Pulcini (2008 e 2009) e Primi Calcio (2010) per un totale di 144 partite che si svolgeranno presso il centro sportivo Vismara, sede del settore giovanile del Milan.

Si tratta di un'iniziativa, giunta all'ottava edizione, importante, sentita e globale: i partecipanti, infatti, saranno accompagnati dai loro familiari e questo consentirà di vivere lo sport come momento unico di gioia, passione ed emozione all'insegna dei nostri colori. AC Milan segue con grande attenzione le proprie società affiliate e i Centri Tecnici per garantire una formazione continua e di qualità, affinché i dirigenti e gli allenatori possano trasferire il know-how rossonero ai ragazzi e ai bambini che ogni giorno si trovano nelle rispettive strutture sportive.

La Milan Cup 2019 si svolgerà all'insegna del messaggio: "Testa sulle spalle e cuore nel pallone", che nella scorsa edizione ha vinto il concorso per lo slogan più significativo. Anche in questa occasione le squadre sfileranno mostrando il proprio striscione realizzato prendendo spunto dalle tematiche dalla campagna UEFA Respect: #EqualGame. Durante la cerimonia di apertura ci sarà la premiazione dello striscione migliore, il cui claim diventerà lo slogan ufficiale della Milan Cup 2020.

Banco BPM e PUMA hanno scelto di essere a fianco del Milan nella realizzazione di questo evento che ha come obiettivo quello di far sentire tutti parte della famiglia rossonera, sostenendo e promuovendo i valori che il calcio e lo sport riescono a veicolare con forza, quali il rispetto e la crescita personale e sportiva. Anche in questa edizione non potrà mancare il giuramento di fair play che alcuni ragazzi, in rappresentanza di tutti i presenti, leggeranno davanti ai genitori; a seguire verrà eseguito l'Inno di Mameli.

La cerimonia di apertura, condotta da Gegio e Giorgia Palmas, sarà caratterizzata anche da momenti di intrattenimento come l'esibizione dei Bandits Crew, i saluti istituzionali e gli interventi di Elisabet Spina, responsabile della Milan Academy, di Daniele Massaro, Gloria rossonera, e Alessandro Sala, centrocampista della Primavera che risponderà alle domande e alle curiosità dei bambini. Domenica, al termine delle gare, si terranno le premiazioni e sarà dato l'arrivederci alla Milan Cup 2020.