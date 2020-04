acmilan - Romagnoli top

Alessio Romagnoli ha giocato 2340 minuti nel Milan, in questa stagione. Mai una assenza. Mai un minuto saltato. Come lui, solo un giocatore del Brescia: Stefano Sabelli, anche se il laterale bresciano ha giocato 1 sola gara di Coppa Italia, mentre Alessio è stato in campo dall'inizio alla fine in tutte e tre le gare del Milan nel torneo, contro SPAL, Torino e Juventus.



Insomma tutte le partite Alessio, percorso netto, un dato importante se si pensa che lo stakanovista per eccellenza, l'ex rossonero Francesco Acerbi, di minuti ne ha disputati 2116 in questo campionato. Quello che oggi sta tenendo in allenamento Romagnoli è un fisico rodato da tante partite e da tanta continuità.



Ma il capitano del Milan non sta facendo parlare di sé solo a livello statistico. Un altro ex rossonero, Andrea Petagna, gli ha dato atto in questi giorni di essere fortissimo con i videogiochi. Un aspetto che avvicina Romagnoli a Sandro Nesta, un altro grande appassionato del genere.



Entrambi nativi del Lazio, con la stesso numero di maglia, Romagnoli e Nesta sono accomunati anche da questo particolare. Del resto le sfide e le competizioni virtuali ai videogiochi sono molto diffuse in tutta Europa, in questo periodo di quarantena e di distanziamento sociale per via del virus. Non è un caso che le interviste ai giocatori vertano anche su questo tema.