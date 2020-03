acmilan - Samu: casa e Milan

Samu Castillejo ha 25 anni, è nel pieno della maturità, e da quando è rossonero ha un tratto distintivo: attorno a lui zero casi, pochissima mediaticità, nessuna voce di mercato, tanta serietà e altrettanta professionalità. Il suo primo passo nel Milan è dell'agosto 2018, quando dopo la presentazione sua, di Bakayoko e Laxalt a Casa Milan, Paolo Maldini lo indica: "Da chi mi aspetto di più? Sono proprio incuriosito da Castillejo". E Rino Gattuso qualche mese dopo: "Per sapere se Conti è guarito, bisogna che superi gli esercizi contro Castillejo, perchè quando ti punta Castillejo...".



A proposito, c'è un crocevia Maldini nella carriera di Samu: lui esordisce in Liga a 19 anni, nel 2014, con la maglia del Malaga. Suo compagno di squadra era Roque Santa Cruz, ovvero la prima punta della Nazionale del Paraguay allenata da Cesare Maldini ai Mondiali del 2002 in Corea e Giappone.



Le prime quattro partite di Samu nel Milan sono spezzoni, tra la fine estate e l'inizio autunno del 2018. Poi, però, alla prima partita da titolare in campionato fa subito gol: Sassuolo-Milan 1-4, Castillejo falso nueve. Samu non gioca sempre, non è titolare, ma quando c'è da farsi trovare pronto eccolo. Come in quel freddissimo fine dicembre del 2018. Tante voci sulla panchina del Milan, Spal in vantaggio a San Siro. Castillejo non si fa impressionare: gol, 1-1, si riparte e poi si vince.



Samu, ad oggi 58 presenze e 5 gol nel Milan, è stato bravo. A novembre contro la Lazio, stava giocando benissimo, eppure... infortunio. Treno perso? Rieccolo titolare a gennaio, Cagliari-Milan, assist per Leão e gol. E non esce più di squadra. L'andaluso c'è anche sul piano umano: attento, silenzioso fuori e acuto in spogliatoio, intelligente, maturo, non gli sfugge niente. Un possibile, vero, sostanzioso, punto di riferimento per il Milan del futuro.