acmilan - #tbt: i gol all'Empoli

Una serie di finte e la palla sotto la traversa con un gran sinistro. Era il 7 aprile 2007 e Ronaldo il Fenomeno faceva gol così, senza discussioni, travolgente e irresistibile, alla sua maniera. Metti un sabato sera a San Siro contro l'Empoli e i giornali che la mattina della partita titolavano: "Ronaldo, ci sei?". La doppietta di Siena e il gol interlocutorio nel Derby contro l'Inter non bastavano.

I media volevano di più e chiedevano di più a Ronaldo. Detto, fatto: gol dell'1-0 e Milan-Empoli 3-1 come risultato finale. Del resto il gol della svolta all'Empoli da parte dei grandi attaccanti rossoneri è stato un appuntamento costante nel tempo. Fin dall'aprile 1988 e dalla colonna sonora di "La vita è adesso" di Claudio Baglioni ad accompagnare la meravigliosa traiettoria di Marco van Basten contro i toscani allenati da Salvemini.

Tradizione proseguita da Oliver Bierhoff: la prima e unica tripletta del bomber tedesco in maglia rossonera, nel maggio 1999 a San Siro contro l'Empoli, nella penultima giornata del campionato concluso trionfalmente a Perugia. Quattro anni dopo, nel dicembre 2003, toccava a Kaká dare, questa volta ad Empoli, i tre punti al Milan in una gara che sembrava scolpita sullo 0-0. Una traiettoria magica, piena di stelline, quella di Ricky: il primo ad abbracciarlo era stato Billy Costacurta.

Anche altri attaccanti hanno scoperto cosa si prova a segnare un bel gol all'Empoli. Poi le loro esperienze non sono state fortunate, ma la rete allo stadio Castellani è stata comunque apprezzabile e significativa. Come è accaduto per Christian Vieri nell'ottobre del 2005 e a Fernando Torres nel settembre del 2014, il primo passo verso la rimonta da 2-0 a 2-2 nella gara contro la squadra di Sarri. Per non parlare del febbraio 2019 e di Milan-Empoli 3-0, la serata in cui Kris Piątek è riuscito, per la quinta gara ufficiale consecutiva, a fare gol con la maglia del Milan.