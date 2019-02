acmilan - #tbt - Tutto in un giorno: record, storia e tv

Il 5 febbraio 1950 la Rai trasmise Juventus-Milan per la sola città di Torino. Il Milan del tridente Gre-No-Li travolse i bianconeri per 7-1. Si trattava, però, solo di un esperimento: la Rai avrebbe cominciato a trasmettere ufficialmente solo quattro anni dopo. Ma non è l'unico motivo per cui quella gara è passata alla Storia...

JUVENTUS: IL TRACOLLO PRIMA DELLO SCUDETTO

Una squadra che perde 7-1 in casa e che pochi mesi dopo vince lo Scudetto. Una anomalia assoluta. Ma anche il chiaro segnale che il Milan del Gre-No-Li fosse capace di qualsiasi impresa. Scrisse ad esempio Bruno Roghi, l'unico storico giornalista italiano ad aver diretto tutti e 3 i quotidiani sportivi nazionali: "Se la squadra clamorosamente sconfitta non si chiamasse Juventus, il cronista potrebbe liquidare la partita con un resoconto arido e sbrigativo". E invece... Incredibile quel pomeriggio di calcio al comunale di Torino, davanti a 46mila spettatori. All'andata, a San Siro, dove i rossoneri si erano allenati tutta la settimana prima di raggiungere Torino, aveva vinto la Juventus 1-0. Per questo motivo, dopo il gol del vantaggio bianconero di John Hansen al 12' del primo tempo tutti pensavano ad una nuova vittoria juventina...

MILAN: SE SI SCATENANO GLI SVEDESI...

Quattro gol in 9 minuti di gioco. Di questo furono capaci Nordahl al 15', Gren al 23', Liedholm al 24' e ancora Nordahl al 26'. Mozzato il fiato dei padroni di casa, i giocatori allenati da Czeizler e Busini prima gestirono il 4-1 fino alla fine del primo tempo, poi sfruttarono altri spazi nella ripresa. Con i gol nel secondo tempo di Nordahl, Burini e Candiani, il risultato finale diventa 7-1 in favore del Milan. Increduli i titoli dei giornali del lunedì, con lo stile dell'epoca: "Sintonia svedese in due tempi", "Il Milan ipnotizza la Juventus e l'umilia con una clamorosa vittoria", "Contro un grande irresistibile Milan, finisce ko la Juve sul proprio campo". Il primo abbraccio a fine gara, il d.t. Toni Busini lo fece a Nordahl e ad Annovazzi. Tutti ricordano poi che all'80', sul 6-1 a favore del Milan, venne espulso il capitano bianconero Carlo Parola, che chiese subito scusa, per una dura entrata proprio su Nordahl.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 1-7

JUVENTUS: Viola, Bertuccelli, Manente, Mari, Parola, Piccinini, Muccinelli, Martino, Boniperti, J. Hansen, Praest. All.: Carver.

MILAN: Buffon, Belloni, Foglia, Annovazzi, Tognon, Bonomi, Burini, Gren, Nordahl, Liedholm, Candiani. All.: Czeizler.

Arbitro: Galeati

Gol: 12' J. Hansen (J), 15' Nordahl (M), 23' Gren (M), 24' Liedholm (M), 26' Nordahl (M), 4'st Nordahl (M), 25'st Burini (M), 39'st Candiani (M).

Espulso: 35'st Parola (J).