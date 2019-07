acmilan - Theo Hernandez, il focus del Milan

Theo Hernandez è il primo acquisto ufficiale del mercato estivo rossonero. Il giovane francese classe 1997, 22 anni da compiere a ottobre, arriva al Milan dopo aver disputato l'ultima stagione in Liga con la maglia della Real Sociedad. Laterale sinistro di difesa dal fisico molto importante, 1.84 cm per 81 kg, tra le fila dei baschi ha giocato una sola annata in prestito dal Real Madrid: 24 presenze complessive in campionato, condite da 1 gol e 2 assist, oltre a 4 apparizioni in Copa del Rey. È il terzo difensore più giovane ad aver segnato nella Liga 2018/19, dietro a Marc Cucurella e Adrià Pedrosa.

Cresciuto nelle giovanili dell'Atletico Madrid, non ha però mai esordito con la maglia dei Colchoneros. Il suo debutto nella massima serie spagnola arriva infatti all'età di 18 anni ma con la maglia dell'Alaves: il 28 agosto 2016 viene schierato titolare nello 0-0 contro lo Sporting Gijon. Nella sua prima vera annata tra i professionisti, accumula 32 presenze segnando anche il suo primo gol in Liga alla 36° giornata contro l'Athletic Bilbao. Il riconoscimento di una stagione giocata ad alti livelli con i baschi giunge nell'estate 2017, quando il Real Madrid lo acquista.

Nella sua esperienza ai Blancos nella stagione 2017/2018 colleziona in totale 23 presenze, bagnando l'esordio in Champions League il 1° novembre 2017 a Wembley contro il Tottenham. Nell'ultima annata, come detto, ha vestito in prestito la maglia della Real Sociedad.

Mancino di piede e crossatore estremamente preciso, si presenta alla sua avventura rossonera con un biglietto da visita di tutto rispetto: Theo è un terzino sinistro dalla spiccata propensione offensiva, che ama spingere a tutta fascia e che si è sempre distinto per la sua forza fisica e la sua velocità. Un dato significativo conferma le sue abilità in fase d'attacco: solo Cote (46) conta più dribbling riusciti di Theo Hernández (42) tra i difensori della Liga 2018/19.