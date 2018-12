acmilan - Tre Milan-Spal da ricordare: Rodríguez-Kessié, la regola del 2-0

3- LA REGOLA DEL 2-0

Quasi una regola, 2-0 e un gol per tempo. Anche nel turno infrasettimanale dello scorso campionato, il Milan centra lo stesso risultato con le stesse modalità dei decenni precedenti. Prima un rigore per fallo commesso su Kalinic nel primo tempo, trasformato da Ricardo Rodriguez, e poi un altro rigore messo a segno nella ripresa da Franck Kessie. Non una gara scintillante, ma tre punti pesanti per il Milan che si portava a quota 12 punti in campionato dopo i primi 5 turni di stagione.

IL TABELLINO

MILAN-SPAL 2-0

MILAN: Donnarumma, Zapata, Bonucci, Romagnoli, Abate, Kessie, Biglia (37'st Locatelli), Calhanoglu (29'st Bonaventura), Rodriguez, A. Silva, Kalinic (17'st Suso). All.: Montella.

SPAL: Gomis, Salamon, Vicari, Felipe (25'st Schiavon), Lazzari, Grassi (13'st Schiattarella), Viviani, Mora, Mattiello, Paloschi (17'st Borriello), Antenucci. All.: Semplici.

Arbitro: Abisso.

Gol: 26' rig. Rodriguez (M), 16'st rig. Kessie (M).