acmilan - Tutto in una notte

Nella storia di Parma-Milan c'è una notte che racchiude in sé due eventi molto particolari. Era il 2 ottobre del 2010, anticipo del sabato sera, e Andrea Pirlo segnava il suo ultimo gol milanista in campionato. Un tiro strepitoso all'incrocio dei pali che aveva trafitto il giovane Mirante e dato i tre punti al Milan.

Quella sera al Tardini, di fatto, Andrea chiudeva una grande e storica parentesi aperta proprio contro il Parma, visto che proprio contro gli emiliani aveva segnato, su punizione, il suo primo gol in Serie A in maglia rossonera, in un confronto del sabato di Pasqua vinto 3-1 dai rossoneri a San Siro nel marzo 2002.

Quel Parma-Milan 0-1 del 2 ottobre 2010 era poi anche un sabato importante per il regalo di compleanno a Zlatan Ibrahimović. Poco dopo la fine della partita, infatti, a mezzanotte, sul pullman del ritorno dallo stadio Tardini a Milanello, erano scattati gli auguri al fuoriclasse svedese, nato il 3 ottobre 1981.

Subito dopo Parma-Milan, Ibra aveva iniziato a festeggiare il suo 29esimo compleanno, il primo da milanista. Fino alla gara di Parma, il nazionale svedese aveva messo a segno due reti, quella utile per il pareggio all'Olimpico in Lazio-Milan 1-1 e quello decisivo per la vittoria in un altro anticipo del sabato, in questo caso Milan-Genoa 1-0 a San Siro.