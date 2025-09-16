Adani: "Allegri sa che ci vuole un'altra proposta, questo mi piace"

Lele Adani, durante Viva el Futbol, ha parlato così del Milan e di Massimiliano Allegri: "Per me le partite con Lecce e Bologna hanno mostrato un Milan che non ha concesso tiri in porta. Voglio dire, se quello è il primo strumento per poi costruirci la vittoria secondo me è centrato.

C'è una cosa che mi è piaciuta e mi fa dare fiducia. Siamo arrivati in un momento dove per primo Allegri sa che ci vuole un'altra proposta, un'altra ricerca, altri argomenti. Devo dire una cosa, ovvero che le azioni del Milan hanno procurato un gol e 4 pali e sono state fatte bene così come il gol, inquadrato molto bene. Le giocate, quelle 5-6, sono state giuste, è quello che chiedevo, che speravo che secondo me abbiamo ottenuto e che da qui ci fa dire: cosa vedremo alla prossima?"

