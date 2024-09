Adani: "Atteggiamento di Theo e Leao da amatori: assoluta mancanza di rispetto"

A distanza di tre giorni e con le parti coinvolte che si trovano attualmente in tre punti diverse dell'Europa, il rifiuto di Theo e Leao di partecipare al cooling break e ascoltare le direttive di Paulo Fonseca, fa ancora tanto discutere nonostante sia il terzino francese che il mister lusitano abbiano gettato acqua sul fuoco. A commentare ci ha pensato anche Lele Adani, opinionista ed ex calciatore, che ha proposto il suo pensieri nel corso del terzo episodio del programma Viva El Futbol.

Le parole di Adani su Theo e Leao: "L’atteggiamento che hanno avuto Theo e Leao non ha nè ‘se’ nè ‘ma’: una cosa da amatori, una cosa che è un’assoluta mancanza di rispetto per la gente, per l’allenatore, per i compagni, per lo stemma, per la storia. Non c’è un altro modo di descrivere quello che hanno fatto. Che non venga fatta passare per buona la scusa del cooling break due minuti dopo l’ingresso in campo: il cooling break non è altro che un tempo dove fare una riunione tecnica. Sono stati 40 metri lontani e scegliendo di stare staccati dalla riunione tecnica".