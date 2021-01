Adani: “Il Milan è la squadra che più delle altre unisce le performance dei singoli al collettivo”

Nel corso dell'ultima puntata della Bobo TV, Lele Adani ha detto la sua sulla squadra allenata da Pioli: "Il Milan è la squadra che più delle altre unisce le performance dei singoli al collettivo. Il Milan gioca bene nei singoli, a seconda di chi scende in campo, e come gruppo. Questo significa essere squadra. Se la partita si appanna, una caratteristica compensa l'altra. Per questo, il Milan è meritatamente primo".