Adani: "Milan già arrapante: tutti vorrebbero essere in una squadra così. Per me è vincente oltre i titoli"

Daniele Adani, opinionista, si è così espresso alla BoboTV sul Milan: "Celebriamo il Milan: si è già imposto come idea, stile, come entusiasmo. Per me il Milan è già straordinario, è già vincente oltre i titoli per il modo di pensare fatto bene; loro hanno insegnato a tutti come si fa e ora c'è stato un rilancio: non un adeguamento, non una terra di mezzo che poteva portare incertezza, ma subito un rilancio. E sono state fatte le cose benissimo negli acquisti, nelle idee rinnovate dell'allenatore e nell'entusiasmo.

L'entusiasmo del Milan arriva a tutti: uno vorrebbe essere sempre in una squadra così. Quando vedi le cose fatte così bene che portano così tanta euforia... Nel calcio l'euforia è una cosa breve, ma questo momento del Milan cominciata con la campagna acquisti, giocatori scelte bene e l'allenatore fa sì che il Milan sia già la storia più intrigante, più arrapante, più entusiasmante".