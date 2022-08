Adani: "Sapete cosa ha De Ketelaere? Tutto! È cristallo puro, un acquisto a 5 stelle"

MilanNews.it

Lele Adani, ex calciatore e opinionista, si è così espresso sui propri canali social su De Ketelaere: "Sapete cosa ha il belga? Tutto, tutto! Ha tutto ciò che serve per emozionare nel calcio. Ha ogni particella di magia di cui necessita il calcio. Non c'è niente da sgrezzare: è cristallo puro! C'è solo da levigare, da proteggere. È un acquisto a 5 stelle e complimenti al Milan. Godiamocelo: tutti!".