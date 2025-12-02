Adani: "Sistema arbitrale ha distrutto il calcio: è morto il mestiere dell'arbitro"

vedi letture

Lele Adani, nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, è tornato sull'episodio arbitrale del weekend: la revisione al Var di Milan-Lazio. L'ex difensore ha espresso un giudizio molto severo nei confronti del direttore Giuseppe Collu e in generale nei confronti di tutta la classe arbitrale, secondo la sua opinione uscita malissimo da tutta questa faccenda.

Le parole di Adani: "Per me è morto il mestiere dell'arbitro. È morto nel momento in cui tu non sei più in grado di rispettare il mestiere che tu hai scelto di fare. Questo per me è quello che è accaduto in quegli otto minuti, con tutti i vari passaggi. Hai tradito il mestiere, hai tradito il senso dell'arbitro: la lucidità, la giustizia, la capacità decisionale, la fermezza nell'essere sopra le cose. E ti sei inventato una cosa che è per forza di cose uccide il senso dell'arbitraggio. Il sistema arbitrale ha distrutto il calcio: l'arbitro ora, con l'aiuto del Var, ha perso la credibilità che era già pari allo zero. Avete mai visto uno sport dove il regolamento ti dice come devi correre, difendere, saltare? È lo sport che quando viene svolto porta l'arbitro a inserirsi e che venga svolto regolarmente, non lo sport che è condizionato dal regolamento: sennò limiti il concetto di sport"