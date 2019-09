Adani: "Tocca ai dirigenti trovare la soluzione ai problemi del Milan"

Lele Adani, noto commentatore e telecronista sportivo, si è espresso sui problemi dei rossoneri nel post partita di Milan-Inter. Ecco le sue parole a Sky Sport: "A dire che il Milan è il Milan siam capaci tutti. Poi dopo chi è dentro deve contribuire a trovare la soluzione più che puntare il dito. Secondo me la grande forza che devono avere adesso i dirigenti è quella di individuare la strada giusta e sapere dove intervenire, non dire "il Milan è il Milan". Se tu sei tesserato per il Milan devi trovare la soluzione. Secondo me in questo momento le delusioni più grandi arrivano dai vecchi: Biglia, Calhanoglu, Piatek, Suso. Sono giocatori troppo importanti per rimanere a metà nel loro percorso. I dirigenti devono trovare insieme a Giampaolo la strada per capire quale siano le scelte migliori, non basta dire "mi aspettavo di più o giochiamo male". Cosa vuol dire ci vuole più anima? Dove la recuperi l'anima? Io dico che Giampaolo ha fatto un percorso che ha portato meritatamente la sua candidatura al Milan, e deve capire chi trovare come alleati per poi trovare una strada perché finora si è visto poco o nulla".