Nel giorno in cui è arrivata la notizia dell'ormai prossima cessione di Cutrone in Inghilterra, la redazione di MilanNews.it ripercorre i cinque momenti che hanno segnato la carriera rossonera del giovane attaccante. Il secondo episodio di questa breve rubrica è dedicato al primo gol in Serie A del classe 1998, segnato il 20 agosto del 2017 nella vittoria per 0-3 sul campo del Crotone.