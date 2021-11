Addio Galeazzi: lunedì in Campidoglio la camera ardente. Il figlio: "Grazie per l'affetto"

Il Comune di Roma apre le porte a chi vorrà salutare Giampiero Galeazzi per l'ultima volta. I funerali saranno in forma privata, ma dalle 11,30 di lunedì sarà allestita per tutto il giorno, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, la camera ardente del giornalista, scomparso nella giornata di ieri. Il figlio Gianluca, scrive il direttore del Tg5 Clemente Mimun, ringrazia "tutti per l'ondata di affetto che ho ricevuto".