Adli a DAZN: "Non era facile dopo un anno senza giocare. Ho cercato di far vedere che posso aiutare la squadra e lo farò sempre”

Yacine Adli, oggi titolare in Cagliari-Milan dopo più di un anno, ha parlato a DAZN al termine della partita. Queste le sue dichiarazioni:

Come valuti la tua partita? “Non era facile dopo un anno senza giocare, mi sono sempre preparato per giocare comunque. Ho provato a giocare con personalità, ho sempre avuto la fiducia del mister e dei miei compagni. Ho cercato di giocare come so fare, non ho inventato niente. È andata bene e sono felice”.

La sua fase di non possesso: “Dall’inizio della stagione ho cambiato ruolo, devo lavorare forte anche in fase difensiva. Mi aiuta tantissimo lo staff a imparare queste cose. Oggi sapevamo che era una squadra che poteva far male in ripartenza, ho cercato di dare sostegno ai miei difensori. Ho cercato di recuperare il pallone per aiutare la difesa”.

Le sensazioni pre partita dopo aver saputo di dover giocare: “Niente di speciale. Ero molto contento di partire da titolare. Ho cercato di giocare come so giocare, non ho inventato niente ed è andato bene. Sono felice per la squadra, il Milan è la cosa più importante”.

Che storia è quella di Adli al Milan? “Io mi sono sempre sentito bene in questo gruppo. Ho cercato sempre di lavorare sempre e di essere disponibile, l’ho fatto sempre senza mollare niente. Sapevo che un giorno sarebbe toccato a me. Ho cercato di far vedere che posso aiutare la squadra e lo farò sempre”.