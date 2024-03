Adli a Sky: "Anche quando non giocavo cercavo di dare qualcosa alla squadra. Contro lo Slavia partita dura fisicamente"

vedi letture

Alla vigilia di Milan-Slavia Praga, match valido per gli ottavi di finale di Europa League, Yacine Adli è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Pioli ti ha definito un esempio per i tuoi compagni per il tuo miglioramento. Come hai fatto a sopportare una stagione come quella passata? “Non ho mai mollato, ho cercato sempre di dare il massimo in allenamento, più ci si allena bene e più la squadra può crescere. Anche quando non giocavo ho messo tutta la mia attenzione per dare qualcosa a questo gruppo”.

Com’è cambiata la tua vita con i tifosi ora che sei un titolare? “Esco poco di casa, ma ho sempre avuto un bel rapporto con loro. Anche l’anno scorso avevo il loro sostegno, è sempre un piacere incontrarli per strada. Mi danno tanto amore, spero di ripagarli sul campo”.

Pioli ha detto che l’Europa League è una coppa da provare a vincere. Che difficoltà ci saranno contro lo Slavia? “Li abbiamo studiati bene. Sono una squadra matura e forte, hanno un gioco diretto. Ci sarà una grande sfida fisica, metteranno tanta intensità. Proveremo a fare una bella partita a San Siro per metterli sotto pressione prima del ritorno lì, anche il loro è un bello stadio”.

Sogni l’Europeo con la Francia? “Credo che adesso sto giocando un po’ di più. Ma non voglio avere aspettative troppo alte. Certo che è un obiettivo, penso di essere migliorato tanto rispetto all’anno scorso e piano piano proverò a conquistare tutto quello che c’è”.