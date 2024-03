Adli: "Contro lo Slavia cercheremo di segnare il prima possibile. Non è la Champions, ma vogliamo vincere questa coppa"

"Domani sera gara importante per me? Quando il Milan gioca queste partite è importante per tutti, non è la Champions League ma è una competizione alla quale teniamo moltissimo, vogliamo provare ad arrivare fino in fondo ma domani ci aspetta una gara importante contro una squadra fisica e che metterà intensità per tutta la partita, ne siamo consapevoli perchè li abbiamo studiati bene in settimana. Dovremo essere bravi a segnare subito come contro il Rennes a San Siro"

Questo un'interessante estratto della conferenza stampa, quest'oggi a Milanello, da parte del centrocampista rossonero Yacine Adli. Il numero 7 milanista ha parlato così della sfida di domani sera e di come il Milan dovrà comportarsi per evitare rischi, in una partita assolutamente da non sottovalutare.