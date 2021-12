Adli: "Quando ti acquista un club come il Milan vorresti andarci subito, ma quest'anno mi servirà per prepararmi"

Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito al Bordeaux, ha parlato a "Le Parisien" del suo momento e della sua crescita: "Quando ti acquista un club come il Milan vorresti andarci subito, ma quest'anno (in prestito, ndr) mi servirà per prepararmi al meglio. Voglio anche aiutare il Bordeaux a fare una buona stagione. Il mister si aspetta che io sia ancora più decisivo".