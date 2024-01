Ag. Balotelli: "Mario torna in Italia? Ci stiamo lavorando, qualcosa si sta muovendo"

Nel corso di un’intervista esclusiva ai canali social di Sportmediaset, l’agente di Mario Balotelli, Enzo Raiola, ha parlato così del possibile ritorno in Serie A dell'ex centravanti della Nazionale: "Mario ad oggi è un giocatore dell’Adana, non posso dirti di più. Ritorno in Italia a gennaio? Non ti nascondo che qualcosa si sta muovendo, ma non è ancora una cosa… però dai ci stiamo lavorando”.

“Non c’è niente di imminente però c’è un progetto a cui stiamo lavorando. Ad oggi comunque Mario è un giocatore dell’Adana. Percentuale di ritorno in Italia? Diciamo un 5% dai, manteniamoci bassi poi vediamo…”.