Ag. Kjaer: "È arrivato, ha visto e ha conquistato. Che fantastici 4 anni e mezzo"

Ieri si è conclusa dopo quattro anni e mezzo l'esperienza di Simon Kjaer con il Milan. Un sogno diventato realtà per il centrale danese che è entrato, quando nessuno se lo immaginava, nel cuore dei tifosi rossoneri con le sue prestazioni solide e il suo carisma da leader assoluto. Su Instagram subito dopo l'addio a San Siro, l'agente di Kjaer, Mikkel Beck, ha dedicato un messaggio al suo assistito: "È arrivato, ha visto e ha conquistato. Che fantastici 4 anni e mezzo per te Simon all'AC Milan"

Poi il messaggio continua: "Sei un eroe assoluto e sei stato un giocatore fantastico e ambasciatore per questo grande club. Hai sempre indossato questa famosa camicia a righe con tanto orgoglio. All'inizio della tua carriera mi dicesti che un giorno volevi giocare nella tua società preferita e insieme siamo riusciti a portarti lì. Tra noi 2 è sempre stato un grande lavoro di squadra e sono orgogliosa di poterti chiamare non solo mia cliente ma anche e soprattutto mia amica. Ma un capitolo si chiude e un altro si apre. Vediamo dove ci porta il futuro ma come sempre posso prometterti che insieme troveremo la prossima meta giusta per te e la tua famiglia"