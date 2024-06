L'Olanda vince all'esordio contro la Polonia, Reijnders festeggia sui social

L'Olanda ha iniziato bene il suo Europeo vincendo contro la Polonia grazie ad un gol dell'attaccante dell'Hoffenheim Weghorst. Protagonista tra le file degli Oranje il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders, il quale ha servito a Cody Gakpo l'assist del momentaneo pareggio della Nazionale di Ronald Koeman.

Nonostante la mancata rete, la cosa più importante da fare ieri pomeriggio era vincere per iniziare Euro2024 con il piede giusto, cosa che l'Olanda ha fatto e che giustamente il centrocampista rossonero ha voluto festeggiare coi propri tifosi sui social. A poche ore dal triplice fischio, infatti, Reijnders ha pubblicato su Instagram alcune delle foto più belle della partite che lo ritraggono, mettendo in didascalia un messaggio per certi versi criptico: "kicking things off. #euro2024" (Scacciando via i pensieri ndr).

La pagella a cura di MilanNews.it di Tijjani Reijnders, 6.5: "Il centrocampista rossonero è una pedina fondamentale della nazionale olandese e si vede. Sempre protagonista e propositivo nelle trame di gioco. Si vede specialmente nel primo tempo dove è uno dei più attivi anche dopo lo svantaggio. In campo adotta una posizione quasi da cerniera tra il centrocampo e attacco, dettando spesso l'inserimento. Grazie a ciò si gudagna due grosse occasioni che non riesce a sfruttare. Con la palla tra i piede è sempre tranquillo ed elegante, trovando in un paio di occasioni delle imbucate interessanti. Buona la prima".