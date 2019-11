Ag. Rodriguez: "Non meriti nessun insulto perché sei sempre stato corretto e hai dato tutto per il Milan"

Il terzino del Milan, Ricardo Rodriguez, è stato insultato attraverso i social, cosi il suo agente Gianluca Di Domenico è intervenuto con un commento su Instagram: "Un grande uomo e un grande campione! Chi ti conosce ti rispetta, non ti curare di chi non ti rispetta senza conoscerti. Le statistiche parlano per te: 40 gol in carriera, 2 mondiali, 1 europeo, 70 partite con la nazionale svizzera; presenze in Champions ed Europa League. In Germania 150 partite di Bundesliga, nel Milan sei sempre stato un vero professionista a disposizione della squadra, mai una virgola fuori luogo. Non meriti nessun insulto, perché sei sempre stato corretto e hai sempre dato tutto per il Milan! #NeverGiveUp"