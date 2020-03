Ag. Rodriguez: "Rangnick? La sua mentalità prevede che il giocatore venga seguito 24 ore"

Intervistato in live su Instagram a Calciomercato.com, Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, ha trattato vari argomenti, tra cui Rangnick.

Lei è un conoscitore del calcio tedesco e delle sue dinamiche avendo avuto dei giocatori nella Bundesliga. Rangnick, di cui si parla tanto in ottica Milan, può essere un allenatore adatto al calcio italiano?

"Si ho avuto la fortuna di conoscere Ralf Rangnick già nella sua esperienza allo Schalke 04. E' una persona altamente corretta, che ha una sua filosofia che vuole portare avanti sempre fino in fondo. Il calcio italiano e il suo modo di vivere è un po' diverso rispetto a quello tedesco. Sia da parte del Milan che da parte di Rangnick ci si deve venire incontro perché sono due mentalità diverse. Quella di Rangnick è più disciplinata e severa nel gestire i giocatori. La mentalità tedesca prevede che il giocatore venga seguito 24 ore al giorno, in Italia sono più liberi. Questo potrebbe essere un piccolo problema. Anche se attualmente non naviga in posizioni che gli competono, il Milan resta un top club formato da delle star del calcio che hanno certe qualità. Forse vanno gestiti con maggiore libertà rispetto a come ha fatto Rangnick sia allo Schalke 04 che al Lipsia".