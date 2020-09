Ag. Szoboszlai: "Ha scelto di restare al Salisburgo, la sua decisione è definitiva"

Matyas Esterhazy, agente di Dominik Szoboszlai, giocatore a lungo accostato al Milan, è stato intervistato da GianlucaDiMarzio.com e ha confermato che il suo assistito non si muoverà dal Salisburgo questa estate: "Abbiamo deciso di continuare il suo percorso in Austria, Dominik vuole giocare di nuovo la fase a gironi di Champions League con il Salisburgo. La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato".