Agresti: "Mi iniziano a inquietare le reazioni di Conceiçao"

Il giornalista Stefano Agresti è intervenuto come ospite nella diretta di Radio Radio per parlare del Milan e della sua situazione tremebonda, all'indomani della sconfitta rossonera in casa del Bologna per 2-1 che ha ridotto al lumicino le speranze del Diavolo - già fioche - di riuscire a centrare il posto Champions League per la prossima stagione. Il collega ha parlato in particolare dello stile di gioco assente della formazione di Conceicao che non è riuscito a lasciare la sua impronta.

Le parole di Agresti: "Le condizioni del Milan sono preoccupanti, basta guardare la classifica per vedere come il Milan sia messo male e come anche il mercato di gennaio, che tutti abbiamo definito importante, non abbia portato nessun beneficio: i rossoneri sono fuori da tutto tranne che dalla Coppa Italia dove dovrà affrontare il derby con l’Inter e in campionato è staccato di 8 punti dal quarto posto. Ci sono dei riscontri tecnici che sono inquietanti e mi iniziano a inquietare anche le reazioni dell’allenatore: il fatto che lui si senta oggetto di tutte queste critiche ingiustificate quando allena il Milan e il Milan va così male, mi stupisce perché uno come lui che ha fatto calcio ad alto livello dovrebbe sapere che se alleni un club così prestigioso e vai così male, attiri critiche".