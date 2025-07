Agresti su Torriani: "Donnarumma era fuori categoria, ma il ragazzo andrebbe fatto giocare con continuità, magari in Serie B"

Stefano Agresti, direttore di gazzetta.it, si è così espresso a Radio Radio su Torriani: "Dipende da che occasioni ci sono. Donnarumma era fuori categoria. Però questo ragazzo andrebbe visto giocare con continuità in una squadra che gli dia spazio, ha un livello abbastanza alto. Il Milan potrebbe valutarlo bene se giocasse un campionato di Serie B magari, però anche lì serve che vada in un club che gli dia fiducia. Solo così si può valutare il suo peso in ottica futura. Il fatto che Milan Futuro sia in Serie D un po' ostacola, forse la Serie C sarebbe stata già migliore per Torriani".