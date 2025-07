Milan in tournée, il racconto del secondo giorno ad Hong Kong

vedi letture

Quinto giorno di tournée in Asia per il Milan, secondo giorno ad Hong Kong dopo una prima parte a Singapore. La squadra questa mattina si è allenata in hotel, mentre nel pomeriggio si è recata in visita all'Academy AC Milan inaugurata pochi mesi fa: presenti Leao, Loftus-Cheek, Saelemakers, Pato e Serginho. Successivamente i giocatori hanno svelato, all'interno del Puma Store di Hong Kong, il terzo kit per la stagione 25/26. Nel frattempo altri calciatori, tra cui il nuovo acquisto Samuele Ricci, sono stati impegnati nel registrare alcuni contenuti per il partner Konami.

Prima dell'allenamento serale Massimiliano Allegri e Youssouf Fofana hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Liverpool, prevista per domani alle 13.30 italiane. Alle 19.30, ora locale, la squadra è infine scesa in campo per l'allenamento aperto al pubblico: presenti migliaia di tifosi rossoneri. La giornata si è conclusa con un meet&greet che ha coinvolto tifosi di tutte le età.