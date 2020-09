AIC, con la rinuncia di Tardelli l'unico candidato alla successione di Tommasi resta Calcagno

Marco Tardelli sarà il responsabile del nuovo centro tecnico della Federcalcio che sorgerà a Roma al Salario Sport Village e rinuncia dunque alla candidatura alla presidenza dell’Associazione italiana calciatori. Tardelli gestirà la realizzazione del nuovo centro, così come annunciato dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Con Tardelli che lascia la corsa per l’AIC - sottolinea il Corriere della Sera - per la successione di Damiano Tommasi al momento dunque l’unico candidato resta l'attuale vicepresidente Umberto Calcagno.