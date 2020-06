Sono ore molto calde sul fronte dei contratti che sono in scadenza il 30 giugno: secondo quanto riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, la speranza è che Aic, FIGC e Lega Serie A riescono a trovare presto, magari già entro domani, un accordo per prolungare i contratti dal 30 giugno al 31 agosto.