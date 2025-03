Al Milan serve il miglior Gimenez, a digiuno di gol da quasi un mese

Che la risalita del Milan in classifica, quantomeno fino all'Europa League, possa passare per i piedi, ed i gol, di Santiago Gimenez. Arrivato dal Feyenoord per oltre 30 milioni di euro, l'attaccante messicano ha avuto subito un impatto importante sul mondo rossonero, con 3 gol nelle prime cinque partite, uno dei quali stava anche guidando la rimonta del Diavolo contro la sua ex squadra in Champions League.

Vuoi le difficoltà che sta attraversando la squadra, vuoi un periodo obbligato di adattamento che Gimenez deve comunque osservare, il Bebote nelle ultime uscite stagionali non è riuscito ad incidere a dovere, anche se a Lecce era tornato a marcare il tabellino. Peccato però che la rete era in fuorigioco, ed il palo nel secondo tempo ha sancito il proseguo di un digiuno che dura forse da troppo tempo.

È infatti quasi un mese che il Bebote non segna con la maglia del Milan, per la precisione dal 18 febbraio, proprio in occasione della partita contro il Feyenoord.