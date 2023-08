Al Milan un sogno, Thiaw: "Quando ho indossato la maglia non ci credevo"

Malick Thiaw a breve festeggerà il suo primo anno con il Milan. Il difensore tedesco, classe 2001, si è affermato nel corso della passata stagione come un titolare del Milan e quest'anno ha iniziato affianco a Tomori nelle gerarchie difensive di Stefano Pioli. Il giornale tedesco SportBild lo ha intervistato questa mattina, come una delle "stelle nascenti" del calcio tedesco. Qui parla del suo processo di crescita in rossonero.

In cosa è migliorato da quando è al Milan: "Sono diventato più maturo, ho assunto più responsabilità. Sono più sincero con me stesso, anche auto-critico. Conoscere un club così grande come l'AC Milan è stato incredibile. Conoscevo il club solo dalla PlayStation: da bambino giocavo con il Milan e Ronaldinho a "Pro Evolution Soccer". Quando ho indossato la maglia con il logo del Milan per la prima volta durante le visite mediche, quasi non ci credevo. In quel momento ero incredibilmente orgoglioso e felice. Ho subito fatto un selfie."