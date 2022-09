Albarella (prep.atletico): "Tante partite e pochi allenamenti. Così aumenta il rischio di infortuni"

MilanNews.it

Eugenio Albarella, ex preparatore atletico, tra gli altri, della Juventus e del Giappone con Zaccheroni in panchina, ha commentato così a Il Giornale i tanti infortuni delle ultime settimane: "Questo fatto delle squadre impegnate ogni tre giorni, con i calendari fittissimi, porta a sempre meno continuità negli allenamenti, purtroppo. Mal comune mezzo gaudio, visto che succede anche all’estero. I giocatori sono soggetti a un impegno fisico e mentale non di poco conto, che a lungo andare incide specie su chi non riesce a gestire tutto questo stress. Così aumenta il rischio di infortuni. Bisognerebbe cercare di gestire al meglio i minutaggi, specie all’inizio della stagione dove di solito si tende invece a dare continuità ai big per almeno 6-7 partite di fila. I club hanno degli strumenti tecnologici che danno la situazione fisica di un atleta, da lì si dovrebbe capire come gestire il turnover anche se certo ogni giocatore fa storia a sé. Adesso, poi, con 5 cambi a disposizione durante la partita, le rotazioni sarebbero anche più semplici".