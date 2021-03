Albertini: "Milan, contro lo United puoi farcela: sai da dove ripartire"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha commentato così la sconfitta contro il Napoli e il match di ritorno di giovedì contro il Manchester United: "C'è da incanalare lo sconforto dopo la sconfitta con il Napoli, lo stato mentale è determinante. A me hanno sempre insegnato a puntare all' obiettivo più ambizioso, a costo di gestire dopo la delusione di non avercela fatta. Ma il Milan può farcela benissimo, ha già fatto all'andata un'ottima prestazione. Oggi sa come fare e da dove poter ripartire