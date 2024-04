Albertosi: "Chi decide il derby? Leao o Giroud. Ecco il mio pronostico"

Siamo alla vigilia di Milan-Inter, derby che vale poco ai fini del campionato, che comunque verrà vinto dai nerazzurri, ma che vale tanto per l'orgoglio rossonero. Il Diavolo è stato appena eliminato dall'Europa League per mano della Roma e domani dovrà evitare di vedere festeggiare i cugini nerazzurri lo scudetto, il ventesimo, in casa rossonera. Questa mattina Tuttosport ha intervistato l'ex portiere rossonero Enrico "Ricky" Albertosi che ha parlato della stracittadina di domani e del futuro del club di via Aldo Rossi.

Le parole di Albertosi su chi deciderà il derby e sul pronostico finale: "Leao o Giroud, siamo sempre lì. Di altri sinceramente non ne vedo molti. Pronostico? Direi con un 2-2. Sarebbe un risultato che in fin dei conti potrebbe andare bene a tutte e due le squadre. Chi temo dell'Inter? Sono tutti imprevedibili, segnano gli attaccanti, così come i centrocampisti. Lautaro è una sicurezza: se l'argentino ha due occasioni, almeno una la trasforma in rete. Mi piace poi anche Barella, come apprezzo Dimarco. Sono tanti i calciatori nerazzurri che possono far gol in qualsiasi momento"