Enrico Albertosi, ex portiere di Milan, Cagliari e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di Gigio Donnarumma: "Donnarumma è il portiere della Nazionale e credo che nessuno gli possa portare via il posto, Cragno è infortunato ma il CT Mancini lo tiene in considerazione come rincalzo."