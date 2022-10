Alciato: "Ieri Pioli ha chiesto a Giroud di fare un discorso a Stamford Bridge, ecco cos'ha detto"

MilanNews.it

Alessandro Alciato, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha rivelato questo retroscena sul Milan e sulla pitch-inspection di ieri a Stamford Bridge: "Quando è arrivato il Milan per fare il walk around a Stamford Bridge, Pioli ha chiesto un discorso a Giroud: il francese ha detto di essere orgogliosi di giocare questa gara e che è il momento di vincere anche in Europa. Poi c'è stato un applauso, certi discorsi non si fanno a caso".