Alciato su Boban-Milan: "Ottime possibilità, ma non sarà oggi il giorno. Zvone ha incontrato Maldini prima di volare a Parigi"

Alessandro Alciato, intervenuto a SkySport24, ha parlato così del possibile ritorno di Boban al Milan: "Ci sono ottime possibilità di vedere Boban di nuovo al Milan. Sarebbe una scelta di cuore perchè andrebbe a ricoprire un ruolo importnate, ma non paragonabile a quello che ricopre ora alla Fifa, dove di fatto sopra di lui c'è solo Infantino. Ci sono già statai dei contatti con il Milan e ce ne saranno ancora, Boban ha incontrato Maldini e la dirigenza prima di volare per Parigi dove è in corso il Congresso della FIFA. Il giorno dell'ufficialità non sarà comunque oggi perchè ci sono ancora delle cose da sistemare. I tempi non saranno strettissimi, ma si va verso quella direzione".