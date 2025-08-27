Alessandro Florenzi lascia il calcio: "Grazie di tutto, amico mio"

Alessandro Florenzi lascia il calcio. Il laterale italiano classe 1991, ha annunciato il suo ritiro sui propri profili social. Lo ha fatto con un video in cui lo si vede giocare con dei bambini a Roma, nel campetto in cui lui stesso ha mosso i primi passi da calciatore. Florenzi ha giocato gli ultimi 4 anni di carriera con il Milan. Il messaggio è commovente ed è duplice.

Nel voiceover del video una lettera di ringraziamento al Calcio: "È stato bello, anzi bellissimo. Dai campetti dietro ai container al debutto all'Olimpico, dalla 'Scala' a Wembley. Sei stato la mia sfida più grande, mi hai fatto andare oltre i miei limiti. Mi hai insegnato la resilienza, la forza di volontà e la capacità di non arrendersi mai. Mi hai dato gioi inimmaginabili e dolori che ogni tanto mi ricordano quanto, oltre che meraviglioso, sai essere duro. Io ti ho dato tutto ciò che avevo e potevo. A tutti voi giovani che volete far diventare il calcio il vostro lavoro: quando entrate dentro al rettangolo verde, ricordatevi che alla fine è solo un gioco. Giocate e date tutto come se fosse l'ultima partita. E giocate sempre per lo stemma che portate davanti, non per il nome che portate dietro. Quello arriverà di conseguenza".

Nel testo del post altri ringraziamenti: "Grazie di tutto, amico mio. Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione.

Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato.

Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore.

Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica.

Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi.

Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me".