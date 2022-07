All.Bruges su De Ketelaere: "Non si è allenato perchè aveva paura di farsi male"

MilanNews.it

Intervenuto oggi in conferenza stampa, Carl Hoefkens, tecnico del Bruges, ha commentato così la situazione di Charles De Ketelaere che da qualche giorno non si sta più allenando in gruppo con la sua squadra visto l'ormai imminente trasferimento al Milan: "Come allenatore, voglio che tutti coloro che sono in campo siano in grado di dare il massimo e di dare il 100% in ogni momento. Se c'è qualcuno che dice che non può dare tutto fisicamente, tatticamente o mentalmente è il mio lavoro affrontarlo. Poi devo parlare con il giocatore e vedere com'è la situazione con lui. In questo caso per Charles non era più possibile dare tutto. Ha indicato che stava diventando troppo pesante mentalmente e che aveva paura di infortunarsi durante l'allenamento. E quindi c'è solo una conclusione: smettere di allenarsi con il gruppo. Se sono deluso da De Ketelaere? No, conosco Charles da molto tempo e sono stato strettamente coinvolto nella sua crescita. A volte capita che ci siano altri pensieri, potrebbe essere il caso ora. Ma cerco di starne alla larga il più possibile e di concentrarmi sui giocatori che sono presenti al 100%. Che consiglio gli darei se se ne andasse davvero? Di continuare a fare quello che ha fatto qui per molto tempo”.