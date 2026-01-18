Alla 21esima giornata il Milan è la seconda miglior difesa del campionato

di Lorenzo De Angelis

Dopo 20 giornate, quasi 21, possiamo dire che la mano di Massimiliano Allegri su questo Milan è ampiamente visibile, non solo a livello di classifica ma anche di numeri. Per quanto possa essere stata un po' altalenante fino a questo momento, la stagione della formazione rossonera è coerente, sotto tanti punti di vista. 

Oltre ad essere seconda in graduatoria dietro l'Inter, il Milan è non solo il secondo miglior attacco del campionato con 33 gol segnati, ma anche la seconda miglior difesa con soli 16 gol subiti. Solo la Roma di Gian Piero Gasperini ha fatto meglio con 12. 