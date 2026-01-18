Rabiot l'arma in più di Allegri: con lui in campo il Milan ha una media punti da urlo

Non è un caso che uno dei migliori giocatori del Milan sia proprio Adrien Rabiot, il pupillo di Massimiliano Allegri. Non appena si è aperto uno spiraglio di possibilità il Milan si è fiondato sul calciatore regalando al suo allenatore un campione di livello internazionale che sta ripagando tutta la fiducia di club ed ambiente in campo, portando a casa risultati importanti.

Basti pensare che quando Rabiot gioca il Diavolo ha una media punti da scudetto, 2,38 a partita. Con lui in campo il Milan riesce ad avere quella velocità di crociera di cui tanto parla Allegri, che giovedì scorso a Como è riuscito a sfangarla contro Fabregas anche ma soprattutto grazie al suo numero 12, che di fermarsi non ne ha alcuna intenzione.