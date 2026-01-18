Contro il Lecce c'è abbondanza in avanti: torna la coppia Leao-Pulisic
MilanNews.it
Dopo la trasferta di Firenze anche contro il Lecce Massimiliano Allegri avrà a disposizione quattro dei cinque attaccanti presenti in rosa. Il tecnico rossonero potrà puntare infatti su Christian Pulisic, Rafael Leao, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug, reduce da una settimana piuttosto sfortunata tra l'infrazione al dito del piede ed il furto che ha subito nel mentre era a Como a giocare.
Ma chi è che oggi partirà titolare? L'obiettivo è vincere, motivo per il quale Allegri punterà sulla coppia migliore di tutte, l'originale, Leao-Pulisic, con lo statunitense che torna titolare proprio dopo la deludente prestazione di Firenze, dove è stato meno preciso rispetto al solito.
Pubblicità
News
Pellegatti spera: “Settimana prossima voglio la firma di Maignan. Primo acquisto della prossima stagione”
Il Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campionidi Andrea Longoni
Le più lette
1 Pellegatti: "Per le commissioni a Maignan, se me ne chiedesse 5 io gli direi no guardi glie ne dò 10"
Primo Piano
Luca SerafiniL’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortuna
Franco OrdineAllegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com