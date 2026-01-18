Contro il Lecce c'è abbondanza in avanti: torna la coppia Leao-Pulisic

Dopo la trasferta di Firenze anche contro il Lecce Massimiliano Allegri avrà a disposizione quattro dei cinque attaccanti presenti in rosa. Il tecnico rossonero potrà puntare infatti su Christian Pulisic, Rafael Leao, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug, reduce da una settimana piuttosto sfortunata tra l'infrazione al dito del piede ed il furto che ha subito nel mentre era a Como a giocare.

Ma chi è che oggi partirà titolare? L'obiettivo è vincere, motivo per il quale Allegri punterà sulla coppia migliore di tutte, l'originale, Leao-Pulisic, con lo statunitense che torna titolare proprio dopo la deludente prestazione di Firenze, dove è stato meno preciso rispetto al solito.